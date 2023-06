Zanzare, perché alcune pelli le attirano più delle altre e quali sono i rimedi

di Redazione Web

L'estate è la stagione delle zanzare. Basta trascorrere del tempo all'aperto o sostare vicino a ristagni di acqua per ritrovarsi con ponfi e prurito su braccia, gambe e altre zone del corpo.

Ma cosa rende la pelle di alcuni più appetibile per questi insetti rispetto a quella di altri? Una domanda frequente che in molti si chiedono.

Qual è il tipo di pelle che attira le zanzare

In Francia, ad esempio, «la zanzara più diffusa è il culex, ma l'arrivo della zanzara tigre nel sud del Paese sta cambiando la situazione», ha spiegato Anna-Bella Failloux, entomologa medica dell'Istituto Pasteur di Parigi. Secondo quanto scritto su Le Parisien, è l'odore del corpo a giocare un ruolo importante. Di recente, uno studio americano pubblicato sulla rivista Science ha rivelato che gli aromi del sapone potrebbero essere un punto di svolta. Secondo la ricerca del Polytechnic Institute of Virginia, i saponi ai profumi floreali - quelli dei marchi americani Dove, Dial e Simple Truth - sarebbero più attraenti per le zanzare.

Inoltre, sulla pelle ci sono molti batteri, questo è chiamato microbiota cutaneo. La sua composizione dipende dalle caratteristiche genetiche e dalla dieta alimentare di ogni individuo. «Questi batteri della pelle rilasciano diversi composti organici volatili diversi da una persona all'altra. Alcuni sono più attraenti per le zanzare rispetto ad altri», ha spiegato Anna-Bella Failloux.

I rimedi

Difendersi dalle punture, però, è possibile.

