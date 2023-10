Il cervo Bambotto ucciso da un cacciatore, entrava in casa per chiedere da mangiare. La rabbia dei cittadini: «Sappiamo chi sei, miserabile» L'animale entrava in casa per mangiare, era la mascotte di Pecol, cittadina in provincia di Belluno







di Redazione web Il cervo Bambotto è stato ucciso da un cacciatore. Dopo il caso dell'orsa Amarena, un altro animale ammazzato con una fucilata. Era la mascotte di Pecol, paesino in provincia di Belluno. Entrava nelle case in cerca di cibo, ma non aveva mai fatto male a nessuno, raccontano i cittadini. Un post social racconta la rabbia per quello che è successo. Bambina di 3 anni ferita al viso dai pallini sparati dai fucili dei cacciatori mentre gioca nel giardino di casa: portata al Pronto soccorso Orsa Amarena, parla l'uomo che l'ha uccisa: «Minacce di morte, hanno chiamato mia madre 85 enne». La moglie: martirio ingiusto Ucciso il cervo Bambotto «Questo era Bambotto. «È stato ucciso da una persona che conosceva - si legge nel post del sito animalista Claretta la cerva del Comelico -, della quale evidentemente si fidava. Ma noi sappiamo chi sei - dicono rivolgendosi al giovane ritenuto responsabile del gesto -, un ragazzino locale che pensa di essere un grande uomo per aver sparato. Ci è arrivata la tua foto, ora fatti avanti, per un semplice confronto». Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 11:23

