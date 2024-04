«C'è un cagnolino bloccato sul fiume»: i vigili del fuoco salvano il cucciolo, ma il lieto fine è doppio. Ha anche trovato una famiglia

di Redazione web

Un piccolo meticcio dal destino apparentemente segnato e l'umanità della comunità di un piccolo centro in provincia di Avellino, Atripalda, si sono incontrate nella storia a lieto fine del cucciolo. Da giorni, il cagnolino era intrappolato nel letto del fiume Sabato, incapace di trovare una via di fuga. A notarlo sono stati i cittadini, che hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco.

Il salvataggio

Senza esitazione, una squadra di salvataggio si è mobilitata per andare in aiuto del piccolo amico peloso. Con professionalità e delicatezza, i soccorritori hanno lavorato per assicurarsi che il cagnolino fosse recuperato in sicurezza. Il momento del salvataggio è stato carico di tensione ma anche di speranza. Quando i Vigili del Fuoco hanno finalmente raggiunto e sollevato il cagnolino, portandolo sulla terra ferma, un sospiro di sollievo si è levato tra la folla quanti hanno seguito l'operazione con apprensione.

Il lieto fine

Il cagnolino, visibilmente spaventato ma incolume, è stato subito avvolto in una coperta calda e dato in cura a una persona del luogo, che si è offerta di adottarlo e prendersi cura di lui.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 14:43

