Balena di oltre dieci metri trovata nella foresta: «Come ha fatto ad arrivare fino a lì?»

Unalunga oltre dieci metri è stata rinvenutain Brasile, nel bel mezzo dellaa. Il rinvenimento del cetaceo è avvenuto nell'isola di Marajo, nei pressi della foce del Rio delle Amazzoni, a poche decine di metri di distanza dall'Atlantico. Gli esperti, ora, si chiedono come abbia potuto un animale così grande arrivare fino ai confini della foresta amazzonica.La notizia ha oltrepassato i confini nazionali ed è raccontata anche da ABC News . A occuparsi dello studio della, non ancora adulta e di circa un anno d'età, sono alcuni zoologi della ong Bicho D'Agua Institute. Un biologo marino, che ha partecipato alle operazioni di recupero e di analisi della carcassa della balena, ha spiegato al Mirror : «Non siamo ancora sicuri, ma crediamo che la balena stesse nuotando in prossimità della costa e che la marea, molto violenta negli ultimi giorni, la possa aver trasportata fino alla foresta».Anche se il fatto è decisamente insolito, non si tratta di un caso senza precedenti. Già nel 2007, una balena di circa 5,5 metri di lunghezza, era stata rinvenuta agonizzante nella città di Santarem, a oltre mille chilometri di distanza dall'oceano. L'animale, che poi morì, probabilmente era stato trascinato dalla corrente oltre le coste, per poi vagare confuso nei vari affluenti che compongono il Rio delle Amazzoni.