Cielo, piatti d’autore con vista sulla Città eterna

Un nome ambizioso, per la vastità infinita che evoca, per l’imperscrutabilità della sua essenza e per la poesia che regala al solo colpo d’occhio. Eppure è lì, la volta celeste, si tocca con un dito e Cielo è il nome scelto per la panoramica terrazza con ristorante dell’Hotel De La Ville.

Un rooftop che spalanca la vista sulla Città eterna, in pieno stile Liberty, con le tinte calde del crema e del rosso dei tessuti che rendono accogliente il regno del gusto “en plein air” di Fulvio Pierangelini, Creative Director of Food di Rocco Forte Hotels. Un rifugio elegante per piatti d’autore di carne e pesce, con insalate e tartare per un light lunch, l’eccellente Wagyu proposta in filetto con chips di ceci e cicoria selvatica, e l’Astice alla Catalana, senza dimenticare un classico italiano, semplice nel gusto, ma realizzato con tecnica e una grande materia prima: gli Spaghetti con pomodoro e basilico.

Dulcis in fundo, i dessert, col goloso Tiramisù servito con granita di caffè con panna.

CIELO. Roma, via Sistina 69; tel. 0697793716; sempre aperto (pranzo dalle 12,30 alle ore 15; aperitivo e cena dalle 19 alle 22,30); prezzo medio 110 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 06:00

