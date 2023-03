Corteccia, l’osteria che omaggia la milanesità

di Claudio Burdi

Un’osteria contemporanea in pieno centro, dagli ambienti e arredi vintage ispirati agli anni ’70, dove deliziarsi della “cucina di mercato” dell’unconventional chef toscano Cristiano Tomei, noto ai più per le sue frequenti partecipazioni in programmi tv come La Prova del Cuoco, MasterChef Magazine o I Re della Griglia. Una proposta gastronomica fatta di territorio, tradizione e uno sguardo sul mondo che si traduce in piatti genuini e creativi, geniali e stimolanti, realizzati con ingredienti stagionali d’altissima qualità, protagonisti di una carta che mira a conquistare il palato e stupire la vista di una clientela trasversale amante del buon cibo.

Tra suoi “signature” (che propone nel suo ristorante L’Imbuto a Lucca) e omaggi alla milanesità, il menu di Corteccia è un viaggio di sapori tutto da provare. A partire dal filetto di manzo in pineta (tagliato a crudo al coltello e servito su corteccia di pino calda con chips di bucce di patate), dai pennoni panna e prosciutto o dalla crema catalana al Parmigiano, per arrivare ai tortelli olio d’erbe, al cervo al vermut, al riso cipolla e zafferano o a Una triglia a Milano (con midollo di vitello nel suo osso). E come dessert il creme caramel alle arachidi e sorbetto al Campari o, vera chicca, la tarte tatin e Pesche di Prato del top pastry chef Paolo Sacchetti. Il tutto da gustare con vini, bolle o cocktail classici in sala, al bancone, nel tavolo imperiale del privè o, nella bella stagione, anche nel dehors.

Corteccia

Milano, corso Europa 12; tel: 02/30562158; chiuso domenica; orari cucina: cena 18:00/24:00, pranzo 12:30 /15:00; www.cortecciamilano.it Costo medio 60 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Marzo 2023, 06:00

