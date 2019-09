L'Osteria dei Pontefici a Roma: San Pietro a due passi ma il rapporto qualità-prezzo non è divino

In via Gregorio VII a Roma c’è un ristorante dal nome accattivante: l’Osteria dei Pontefici. La location, a due passi dalla basilica di San Pietro, è ottima, soprattutto per acchiappare turisti. E questo inevitabilmente deve aver influenzato la gestione. Il locale è spesso affollato e il servizio, puntualmente, ne risente: a volte per lentezza, a volte per gentilezza dei camerieri. Ma ci si potrebbe passare sopra se almeno pietanze e conto fossero all’altezza. E, invece, i piatti non solo peccano di preparazione (anche nelle più classiche specialità della cucina romana come Amatriciana, Cacio e pepe e salti in bocca) ma lasciano a desiderare nella quantità. Così il conto appare sproporzionato a quanto offerto. E non ci si salva nemmeno scegliendo i menu a prezzi fissi che deludono anche di più.



L’Osteria dei Pontefici, Via Gregorio VII, 53 - Roma - Tel. 0639378219 Mercoledì 25 Settembre 2019, 06:00

