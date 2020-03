Antonia Klugmann: «No alle quote rosa in cucina, conta solo la meritocrazia»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 07:15

Perla cucina è creatività allo stato puro. Luogo di espressione dove interpretare in libertà. Chef stellata (una delle poche donne ai fornelli) - patron del ristorante, a Dolegna del Collio (Gorizia) sul confine sloveno - nominata nella sua carriera migliore Chef donna da Identità Golose e dalla Guida dell’Espresso. Bravura e ironia naturale: da ascoltare la sua storia è un piacere.«Difficile saperlo. Ho ricordi meravigliosi dell’infanzia, legati al cibo come condivisione. Se penso a mio nonno Antonio, di origini pugliesi, penso ai pomodori messi a maturare in veranda, alle alici crude con olio e limone, alle schegge di parmigiano a chiusura pasto. Penso alla nonna Klugmann, Marisa, dalla cucina emiliana e mitteleuropea di origine ebraica».«Vedendo lavorare in tv i grandi chef. Ferran Adrià è stato un innamoramento a prima vista».«Vero. Mi sono divertita tanto. La tv ha rappresentato per me un momento di crisi, ma anche di crescita e di cambiamento. È stato bellissimo. Mi ha messo davanti a dei punti fermi».«Quando gente che mi ha vista in tv, mi dice che sono più carina dal vivo».«Non c’è una strada uguale per tutti. La mia è stata anomala. Frequentavo giurisprudenza, andavo bene ma non sentivo la passione. Quando decisi di lasciare, professionisti mi dicevano che sarebbe stato impossibile per me diventare chef, che ero troppo vecchia e che non ce l’avrei mai fatta. Le difficoltà che si incontrano, ci fanno diventare più bravi».«Quando non mi accontentavo di quello che mia madre lasciava a me e a mia sorella Vittoria pronto da riscaldare. Aprivo tutti i libri di cucina per sperimentare. C’era una specie di toast ripassato nel latte, impanato e fritto, che non mi veniva mai bene. Rido ancora».«Gli spaghetti al pomodoro. In punto di morte, chiederei quelli. E quelli di mia madre un’icona per me.«La cucina non deve forzare le quote rosa. È un luogo meritocratico. Al cliente non interessa se sei bella, brutta, sexy, donna, uomo. Siamo in divisa e tutti uguali. Conta saper cucinare. È vero, però, che rappresenta lo specchio della condizione della donna in una società che ha ancora tanto culturalmente da fare. Certo, gli orari di lavoro non sono favorevoli. Ed è vero pure che, quando entri in una stanza e sei l’unica donna, facile non è. Io, dal canto mio, ho sempre voluto partecipare al gioco, in competizione con gli uomini».«Come dicono i miei clienti: è l’espressione più sincera di me».«Evito l’inutile, mi metto in relazione intima con l’ingrediente. Senza orpelli».«La parte più antica del mulino, ristrutturata. Orto e frutteto, ingranditi. Sono cose semplici. Ma fucina di idee, di bellezza, di campagna. E immagino di continuare ad ascoltare musica mentre cucino. Pensi a come si cambia: fino a poco tempo fa, ai fornelli non volevo sentire volare una mosca».