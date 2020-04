Pescara, capriolo investito e ucciso sull'Asse attrezzato

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora animali vaganti in città ae purtroppo ancora un fatto tragico. Un capriolo che vagava spaesatoè stato investito mortalmente la scorsa notte sul raccordo Chieti-Pescara nei pressi dello svincolo di via Aterno a Pescara. Sul posto in mattinata sono intervenutiche hanno interessato la Asl e le autorità competenti per la rimozione della carcassa.Nelle ultime settimane, a causa della scarsa presenza dell'uomo, si sono susseguiti avvistamenti nei pressi dei centri cittadini,. La Polizia stradale raccomanda massima prudenza alla guida.