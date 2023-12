Camorra, la cattura di Nicola Rullo. Il boss del clan Contini era latitante il Spagna

Catturato in Spagna latitante del clan Contini: i carabinieri del comando provinciale di Napoli lo hanno stanato in un resort ad Alicante. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, con la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e sotto il coordinamento della DDA di Napoli, hanno arrestato Nicola Rullo, 53 anni, sfuggito all’ordine di carcerazione a settembre di quest’anno.

L’uomo era elemento di spicco del Clan Contini, ritenuto braccio destro del ras Edoardo Contini, attualmente detenuto. È stato individuato e fermato in Spagna, sulla base delle informazioni acquisite e dell’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli che hanno determinato l’attivazione dell’unità Udyco Central della polizia spagnola attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 12:43

