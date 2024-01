(Agenzia Vista) Roma, 31 gennaio 2024 "E’ successa una tragedia a Sesto, con un incidente di tre morti con figli molto giovani. Quindi io non sono voluto andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile e quindi proprio per questa ragione non vado lì. Non saprei come reagire, fare una festa lì non è il caso". Così il tennista azzurro Jannik Sinner, vincitore domenica scorsa degli Australian Open, suo primo Slam in carriera, nel corso presso la nuova sede della Fitp, a Roma, della conferenza stampa celebrativa del titolo. Fonte video: Supertennis Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 16:27

