Rodi Garganico, ammazzano a bastonate un'anatra ferita e ridono

Trovano un'anatra ferita in strada e la prendono a bastonate fino ad ucciderla. E' quanto si vede in un video che sarebbe stato girato a Rodi Garganico. L'associazione Lndc Animal Protection evidenzia «che il video ci è giunto attraverso un circuito di chat, messaggistica whatsapp e instagram e ci è stato detto che è riconducibile al comune in provincia di Foggia». Nel filmato si vede un gruppo di giovani che incita un ragazzo armato di bastone a colpire l'animale per finirlo “con un colpo secco”. Il ragazzo esita e a quel punto ne interviene un altro a torso nudo che con grande violenza colpisce l'animale fino ad ucciderlo. Il tutto accade tra le risate del gruppo mentre un altro ragazzo riprende tutto con il suo cellulare per poter poi postare il video della “prodezza” sui social. L'associazione ha già provveduto a inoltrare denuncia, al momento contro ignoti, alla Procura della Repubblica di Foggia «nel tentativo di fare chiarezza sul video e risalire agli autori del gesto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 19:38

