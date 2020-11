Conte: «Il Natale è un momento di raccoglimento, in tanti non viene bene»

Il premier Giuseppe Conte, intervenendo durante la tre giorni della Cgil 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione', torna a parlare del Natale. «Se oggi si confermasse un abbassamento dell'Rt, non significa che a dicembre possiamo riabbracciarci tutti e fare shopping forsennato», ha specificato il premier predicando la massima prudenza, aggiungendo: «Natale non è solo festa e regali, ma anche un momento di raccogliemento spirituale, e farlo con tantissime persone non viene troppo bene». (LaPresse)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 16:31

