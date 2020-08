(Agenzia Vista) Torino, 05 agosto 2020 Finge di ordinare la pizza, ma chiama la polizia e fa arrestare il compagno violento "Una pizza in via..." ma il tono è concitato e Vincenzo, agente della Questura di Torino capisce che qualcosa non va e invia una pattuglia. A chiamare è una donna malmenata dal compagno. Quando suonano alla porta l'uomo apre e si trova davanti i poliziotti. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 11:35

