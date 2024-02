Sky Mobile, l'offerta attivabile da domani: «Tre soluzioni, ecco quali». Il nuovo spot con Alex Del Piero

di Redazione web

«Non sarebbe bello un mondo in cui tutto è più semplice?»: inizia così la prima campagna di comunicazione di Sky Mobile powered by Fastweb, la nuova offerta mobile a brand Sky. Protagonista dello spot è Alessandro Del Piero, icona del calcio italiano, talent di Sky Sport e da oggi anche testimonial di Sky Mobile che arriva domani sul mercato con un’offerta semplice, trasparente e conveniente, disponibile con tre diverse soluzioni.

Lo spot con l'ex campione della Juve

Nello spot, sulle note di “Wouldn’t it be nice” dei Beach Boys, Alex Del Piero passeggia immaginando come sarebbe vivere in un mondo dove tutto è più semplice. Il sogno prende vita: vediamo così un bambino volare aggrappato ad una bolla di sapone, un ragazzo che ferma il tempo per non perdere l’autobus o, ancora, un uomo che attraversa una strada trafficata usando il suo giornale come fosse un aquilone. A quel punto, anche Del Piero fa una piccola magia, facendo roteare lo smartphone sul dito per rivelare l’arrivo di Sky Mobile powered by Fastweb. Una proposta accessibile e intuitiva, che rende “semplicemente possibile” combinare l’esperienza di visione più evoluta e coinvolgente con la velocità delle reti fissa e mobile.

«Del Piero incarna il claim al meglio»

“Il primo spot di Sky Mobile powered by Fastweb mostra, con un tocco di magia, come Sky continui a semplificare la vita dei suoi abbonati e siamo davvero felici che un campione come Alex Del Piero abbia scelto di esserne testimonial. Autore di numerose prodezze in campo, nessuno meglio di lui incarna il claim ‘semplicemente possibile’. È il volto perfetto per descrivere un’offerta semplice, senza costi nascosti, che permette di scegliere il piano ideale in base alle proprie esigenze e di navigare anche in 5G” commenta Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia.

L'offerta Sky Mobile

L’offerta Sky Mobile powered by Fastweb – attivabile da domani sul sito Sky.it, nei negozi Sky o chiamando il numero gratuito 141 – sarà declinata in tre differenti soluzioni, che variano in funzione dei giga di cui si ha bisogno, per navigare anche in 5G.

La qualità di questa nuova offerta a brand Sky è garantita da un partner di eccellenza come Fastweb. Tra i punti di forza di Sky Mobile c’è infatti la sua copertura che può contare sulla rete mobile di Fastweb - la più veloce d’Italia secondo Ookla®- che raggiunge oltre il 99% del territorio in 4G e offre la possibilità di navigare in 5G senza costi aggiuntivi, tecnologia che entro il 2025 raggiungerà il 90% della popolazione. La campagna di comunicazione, ideata dalla Sky Creative Agency, sarà declinata sui canali TV della piattaforma Sky, le reti free-to-air di Sky, i canali digital, social e retail. Tutte le info su Sky Mobile sono disponibili sul sito sky.it/mobile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 17:08

