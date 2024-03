Berrettini, malore durante il match contro Murray: crolla prima del servizio, poi si riprende dopo l'intervento del medico

di Redazione web

Paura per Matteo Berrettini che durante l'incontro di Miami Open contro Andy Murray ha rischiato di svenire. Il tennista italiano ha accusato un forte giramento di testa, causato dalle condizioni climatiche che già ieri avevano creato problemi. Già Cazaux era svenuto ieri durante il suo incontro ed era rimasto a terra a bordocampo. Stavolta, invece, è stato Berrettini a gelare il pubblico.

Cosa è successo e come sta Berrettini

In procinto a battere per l'ottavo game del secondo set della sfida con Murray, Berrettini ha avuto un mancamento proprio prima di lanciare la pallina in alto. Per evitare di cadere al suolo, l'italiano si è tenuto sulla racchetta massaggiandosi la fronte. Subito necessario l'intervento del fisioterapista e del medico che ha misurato la pressione al classe 1996. Responsabile della situazione è la grande umidità che c'è adesso a Miami. Dopo aver reintegrato le energie con un po' di gel, acqua e qualche barretta, Berrettini è tornato in campo vincendo il game.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA