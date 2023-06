MotoGP Assen, le pagelle: Bagnaia come un computer, Bezzecchi gasato. Quartararo acciaccato

di Daniele Petroselli

Ad Assen va a Pecco Bagnaia il GP d'Olanda della MotoGP.

BAGNAIA - voto 9: il caldo ha spaventato un po' tutti, non il campione del mondo che ha studiato alla perfezione tutto e ha condotto la sua Ducati con grande piglio, spingendo quando doveva senza esagerare. Ed è arrivato l'ennesimo successo stagionale. COMPUTER

BEZZECCHI - voto 8: dopo la sprint, è autore di un'altra gara di livello su un circuito che sembra proprio esaltarne le caratteristiche. E così può davvero sperare di essere sempre tra i primi. GASATO

BINDER - voto 7: parte come una fionda, poi con la gomma morbida lotta con le unghie e con i denti per strappare un podio, ma ancora una volta un errorino lo porta alla penalità. Di sicuro una gara importante, di carattere, di cuore, che serviva a lui e alla KTM. SCOCCIATO

A.ESPARGARO' - voto 7: lo spagnolo si ritrovat con l'Aprilia proprio nel GP più bello e difficile. Speriamo sia un punto di partenza per una nuova stagione fatta di podi e molto di più per lo spagnolo, che finora aveva solo ingoiato bocconi amari. RINFRANCATO

MARTIN - voto 5,5: la continuità, questa brutta bestia. Lo spagnolo pensava di aver fatto un passo avanti e invece, dopo il trionfo del Sachsenring, si è ritrovato sì in top-5 ma mai realmente in lotta per la vittoria o per il podio. Serve ben altro per stare insieme a Bagnaia. Non ci voleva proprio adesso che c'è la pausa. SCONTENTO

MARINI - voto 5: ha faticato per tutto il weekend a trovare il ritmo gara giusto. Invece è uscito in pratica da subito dalla lotta per le posizioni che contano. Ora dovrà capire bene, perché sicuramente si aspettava di avere la possibilità di stare coi migliori con più costanza. IN DIFFICOLTA'

QUARTARARO - voto 5: dopo una buona sprint, il francese esce dopo poche tornate e anche dolorante. Di male in peggio per il campione 2021, che sembrava aver trovato in Olanda qualcosa per provare a tornare a essere positivo. ACCIACCATO

VINALES - voto 4: l'Aprilia ha dato segnali di ripresa ad Assen, ma ancora una volta lo spagnolo sul più bello ha rovinato tutto finendo fuori nelle fasi iniziali della corsa. Davvero non ci voleva, perché c'erano tutte le premesse per fare qualcosa di importante. SCIUPONE

