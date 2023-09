Gran premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: spettacolo in pista e fuori

Si è appena concluso il weekend dell’attesissimo Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dall’8 al 10 settembre nel Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tanto spettacolo in pista e fuori, con attività emozionanti per tutti gli appassionati. Una vera e propria festa, che ha visto la Romagna protagonista, a partire proprio dalla Riders Night di venerdì sera, dove i partecipanti hanno assistito ad uno spettacolo del Masters of Dirt sotto l’iconica Ruota Panoramica. Dopo l’azione in pista del sabato, il circuito di Misano ha ospitato la celebre serata Memorabilia del Cocoricò attirando circa 15mila persone e ha visto salire sul palco icone mondiali dell’elettronica, come il produttore e DJ tedesco Timo Maas.

Dopo una gara di kart che l’ha vista impegnata nella giornata di sabato insieme agli altri atleti, la campionessa di biathlon è stata la protagonista del momento di premiazione al termine della gara di MotoGP, consegnando il trofeo costruttori al team vincitore. Un weekend di festa che conclude l’estate e lancia l’appuntamento al ritorno della MotoGP in Romagna, il prossimo anno, sempre con Red Bull come title sponsor.

