Zaniolo, De Rossi mantiene la promessa: in clinica da lui insieme a Cristante

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 19:12

L’infortunio aha colpito moltissimo tutto il calcio italiano, col ventenne trequartista della Roma che quasi sicuramente dovrà saltare il prossimo Europeo con la Nazionale azzurra. E il suo ex capitano, che gli aveva promesso di andarlo a trovare dopo l’operazione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, non ha fatto mancare il suo sostegno.«Zaniolo? Andrò presto a trovarlo in clinica», aveva detto. E lunedì sera Daniele ha mantenuto la promessa, accompagnato dall’altro centrocampista giallorosso. De Rossi è dunque tra i tanti che sono andati a salutare l’ex compagno dopo il grave infortunio: una fanpage di De Rossi e Sarah Felberbaum, su Instagram, ha postato la foto dello stesso Daniele e di Cristante fuori dalla clinica.