Torino-Lazio 0-2, pagelle: Guendouzi fondamentale, Cataldi chirurgico. Sarri rivede l'Europa

La Lazio riscatta il ko di domenica in casa con il Bologna e torna alla vittoria imponendosi per 2-0 in trasferta sul Torino. A decidere il match i gol in avvio di ripresa dei centrocampisti Guendouzi al 5' e Cataldi all'11'. Gli ospiti chiudono la partita in dieci uomini per l'espulsione per doppia ammonizione di Gila. I granata dominano nella prima frazione senza trovare la via della rete e i biancocelesti li colpiscono in avvio di ripresa conquistando tre punti preziosi che li tengono in corsa per l'Europa. In classifica i capitolini sono in settima posizione con 40 punti, uno in meno della Roma e 5 in meno delle quarte Atalanta e Bologna.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6,5 Il Torino prova a mettergli paura fin dai primi minuti, lui però quando chiamato in causa risponde sempre. Vlasic ne sa qualcosa: parata super.

MARUSIC 5,5 Lazaro dalle sue parti fa il bello e il cattivo tempo, ma spesso sbaglia anche delle diagonali pericolosissime.

GILA 5,5 Combatte come un leone e ci mette sempre una pezza quando la Lazio subisce, poi però due gialli che mettono in difficoltà i suoi e rovina tutto.

ROMAGNOLI 6,5 Parte timoroso, cresce col passare dei minuti e della pressione della squadra di Juric. Che lotta per tenere Zapata e un vispo Vlasic.

HYSAJ 5 Bellanova è un treno che non contiene.

LAZZARI 6: scambia la fascia con Marusic e contiene bene Lazaro)

GUENDOUZI 6,5 Prima parte molle, poi alza il ritmo e non è un caso se il vantaggio arriva da un suo inserimento. Fondamentale.

CATALDI 7 Resiste nella fase più delicata, prova a dare qualche idea in mezzo e poi esplode con il gol del 2-0. Chirurgico.

LUIS ALBERTO 6,5 Fatica nel primo tempo, ma appena ha un po' di spazio è letale. Due assist perfetti in una serata fondamentale. (Dal 35' st CASALE 6: almeno un paio di chiusure importanti)

ISAKSEN 5,5 Ha pochissimi spazi e lui è costretto molto spesso a giocare spalla alla porta. Meglio nella seconda parte ma comunque limitato. (Dal 30' st PEDRO 6: entra convinto, qualche scatto e basta)

IMMOBILE 6 Troppo isolato davanti, prova a dare una mano in ripiegamento nella fase più delicata del match. (Dal 10' st CASTELLANOS 6: una buona opportunità e qualche sportellata)

FELIPE ANDERSON 6 Si muove, questo è vero, ma decisamente più vispo dopo il vantaggio. Prima troppo molle.

ALL.SARRI 6,5 La Lazio si fa mangiare dal Toro per 50', poi due lampi e difesa rocciosa. Squadra cinica, ma che rischi.

