Torino, sospetta lesione del crociato per Baselli

Grave infortunio per Daniele Baselli: il centrocampista del Torino ha riportato la sospetta lesione parziale del legamento crociato del ginocchio. L'esito degli esami si saprà domani mattina, è comunque un problema per il tecnico Moreno Longo, che a centrocampo ha già perso il giovane Mihael Onisa e ora si ritrova con gli uomini contati in vista della ripresa del campionato. La diagnosi non è ancora precisa, ma per Baselli si teme che la stagione sia finita prima di riprendere, Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Maggio 2020, 19:13



