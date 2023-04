Szczesny, malore per il portiere della Juve: dolore al petto e in lacrime chiede di essere sostituito. Come sta adesso Il portiere ha accusato un malore nel corso della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona. L''abbraccio dei compagni all'uscita







Daniele Molteni di Spavento per Wojciech Szczesny. Il 32enne portiere della Juventus ha accusato un malore nel corso della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona e ha chiesto immediatamente il cambio alla fine del primo tempo. Dopo due parate determinanti, l'estremo difensore polacco si è portato una mano sul cuore, visbilmente sofferente. Era il 40' del primo tempo. Milik, preoccupato, ha subito chiesto alla panchina di sostituirlo. Il portiere della Juve è uscito in lacrim. Al suo posto Perin L'estremo iifensore bianconero, uscito in lacrime, lamenterebbe un dolore al petto. Perin ha preso il posto del polacco, che comunque è uscito sulle sue gambe dopo comunque l'intervento del medico sociale. L'elettrocardiogramma: tutto ok. Domani approfondimenti Secondo quanto riportato sa Sky Sport il portiere avrebbe accusato una tachicardia, rientrata una volta sceso negli spogliatoi. Il 32enne polacco è stato sottoposto a un elettrocardiogramma al centro medico dello stadio che, per fortuna, ha dato esito negativo. Tutto ok quindi per Szczesny che comunque domani sarà sottoposto ad ulteriori esami di controllo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 22:32



