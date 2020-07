La Roma travolge la Spal 6-1 e respinge il Milan

Ultimo aggiornamento: Thursday 23 July 2020, 08:59

Il controsorpasso della Roma , anche se scontato pesando lo spessore della rivale della notte in Emilia, serve per tenere ancora sotto il Milan . La classifica, a 3 giornate dalla conclusione del campionato, sorride a Fonseca che, passato attraverso il turnover, va a dama: 1-6 al Mazza e 2 punti di vantaggio su Pioli. Di Biagio, già retrocesso con la Spal dopo la sconfitta a Brescia al 34° turno, ha raccolto solo 4 punti in 12 (1 successo, 1 vittoria e 10 sconfitte) e non è quindi riuscito a fermare la sua ex squadra che è in serie positiva da 5 partite (4 vittorie e il pari di domenica sera contro l’Inter).La Roma è esagerata a Ferrara: si scatena nella ripresa, ma sistema la pratica già nel primo tempo. Il turnover è di 4 quattro giocatori. Riposano i titolari Veretout, Mkhitaryan e Dzeko, oltre all’infortunato Ibanez. Ma dietro torna Smalling in mezzo a Mancini e Kolarov. La rotazione contro l’ultima in classifica ci sta. E’ la serata giusta. E Fonseca va di corsa, anche perché già pensa al 6 agosto, gara secca degli ottavi di Europa League contro il Siviglia. Arriva presto il vantaggio di Kalinic azzerato dal pari di Cerri con distrazione di Kolarov e dormita di Pau Lopez. Ci pensa Perez, al 1° gol in campionato per rendere il viaggio più agevole.Così, dopo l’intervallo, ecco che quello di Ferrara diventa il successo più largo della Roma di Fonseca. Altre 4 reti. Kolarov, con la collaborazione di Letica, si fa perdonare la gaffe del 1° tempo e segna il sduo 7° gol in questo torneo. Ma il bello deve ancora arrivare: doppietta di Peres da professio, a digiuno in A da 35 partite (marzo 2017). È il primo bis da professionista. A calare il sipario sullo show in Emilia è Zaniolo che, da convocato al fotofinish, fa centro di classe. In precedenza l’abbraccio con Mancini, al momento della sostituzione del difensore (dentro Cetin) e dell’ingresso del trequartista (fuori Pellegrini). Almeno in pubblico, è il caso di comportarsi da amici..