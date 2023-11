Servette-Roma 1-1, le pagelle: Lukaku un orologio svizzero, Dybala che errori

di Francesco Balzani

La Roma pareggia 1-1 col Servette a Ginevra nella quinta giornata del gruppo G di Europa League e si qualifica alla fase successiva del torneo.

LE PAGELLE

SVILAR 6,5 Parata alla Ed Warner nel primo tempo che evita il pari anticipato. Poi non è solidissimo su Bedia ma si rifa con una uscita intelligente allo scadere. Promosso, almeno lui

LLORENTE 6,5 Sfilata di alta moda quando entra in area e serve splendidamente Lukaku. Di fatto mezzo gol. In difesa è quello che balla meno

CRISTANTE 4,5 Richiamato in caserma visto che sono tutti in congedo difensivo. La morbidezza intravista nel primo tempo diventa fragilità e buca due volte su Bedia permettendo il pari svizzero

NDICKA 5 Il solito fritto misto: errori in appoggio, buone marcature e qualche apprensione di troppo

CELIK 5,5 Compitino, con posture corrette nelle due fasi ma pure l’incapacità di cacciare via dalla porta la palla del pari. Potrebbe osare di più

BOVE 5,5 Parte con imprecisioni, che si placano col passare dei minuti. Non incide però come al solito (81’ Sanches sv: da museo)

PAREDES 5,5 Troppi metri concessi al centrocampo svizzero che prova a sfruttare la maggiore velocità.

AOUAR 5 L’approccio è di nuovo da torta della nonna con errori banali e una leggerezza che non occorre su questo campo di patate. Sbaglia tanto e rimedia poco. (56’ Pellegrini 5: entra, ma non si vede a parte quel tiraccio largo sul finale)

EL SHAARAWY 5,5 La girella è incartata, al cross è spesso troppo morbidi. I movimenti sono giusti, è tutto sbagliato il resto soprattutto nell’ultima scelta (74’ Spinazzola 5: cross da piangere dalla rabbia)

DYBALA 5 Tanto impegno ma pure tre errori enormi sotto porta che pesano come un macigno. Non è da lui. Non sembra lui. (81’ Belotti sv)

LUKAKU 6,5 Preciso come un orologio svizzero. Segna il decimo gol stagionale e manda in porta Dybala. Ha altre due occasioni non sfruttate. Fa il suo, gli altri un po’ meno

MOURINHO 5,5 Primo tempo condotto come da copione: resistere all’assalto iniziale e fare male appena possibile. Nella ripresa però entra in campo una Roma naif, fastidiosa. Qualificazione ottenuta, primo posto buttato con un turno di anticipo a meno di miracoli

