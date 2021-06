Morto a 20 anni Seid Visin, ex promessa del Milan: aveva giocato con Donnarumma

Un ragazzo di 20 anni di origini etiopi, Seid Visin, è stato trovato morto nella sua abitazione di Nocera Inferiore, in Campania: ancora da accertare le cause del decesso. Seid, in Italia da quando aveva 7 anni, era stato adottato da una famiglia italiana, papà Walter e mamma Maddalena, racconta oggi Repubblica.

Il giovane Visin era una giovane promessa del calcio, passato qualche anno fa dalle giovanili del Milan, dove era stato compagno di stanza di Gigio Donnarumma: notato in una scuola calcio di Torre Annunziata da Mino ed Enzo Raiola, fu portato da questi ultimi in rossonero, dopo l’interesse di Inter, Napoli e Manchester City. La sua avventura però durò poco: il ragazzo era triste a Milanello, così passò a Benevento per avvicinarsi alla famiglia.

Seid Visin (foto dal profilo Twitter Ac Milan Youth Sector)

Nel 2017 la decisione di lasciare il calcio e di passare al calcio a 5, con l’Atletico Vitalica: «Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale predisposizione a dare del tu alla palla restano impressi nella nostra mente - si legge in un tweet del club campano - oggi vai via, come sei arrivato, lasciandoci attoniti, senza parole. Addio Seid, talento enorme dal cuore fragile». Anche il Milan, sui suoi canali social, ha espresso il suo cordoglio per la morte del giovane calciatore. «Non ci sono parole giuste per dire addio a un ragazzo di 20 anni: i nostri pensieri vanno a Seid Visin, alla sua famiglia e a chi gli voleva bene», twitta il club rossonero dal profilo ufficiale del settore giovanile.

