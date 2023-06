Scontri ultrà tra Varese e Napoli: 49 daspo per le botte alla festa scudetto

Quarantanove Daspo da due a otto anni sono stati emessi dalla Questura di Varese nei confronti di 24 ultras del Varese calcio e di 25 del Napoli. I provvedimenti sono stati decisi dopo le aggressioni avvenute a Varese il 4 e il 14 maggio scorsi.

Sono stati ricostruiti così i disordini tra le due tifoserie divise da un odio profondo. In occasione dei disordini a Varese successivi ai festeggiamenti per la vittoria anticipata della squadra di calcio del Napoli del campionato di serie A, la Digos ha avviato accurate indagini per individuare i responsabili appartenenti alle frange ultrà della tifoseria del calcio e del basket di Varese.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 11:11

