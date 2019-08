Scambio Cancelo-Danilo: oggi nuovo incontro. Nainggolan-Cagliari: fissate le visite mediche

Nuovi contatti tra Juventus e Manchester City per lo scambio Cancelo-Danilo. Le due società stanno cercando di trovare un'intesa sulle valutazioni dei due terzini, considerando che i bianconeri pretendevano 60 milioni per il portoghese (il doppio del brasiliano). Il ds Paratici è tornato a Milano per incontrare l'entourage di Danilo: la richiesta è di (quasi) 5 milioni di euro a stagione. Tutto fatto invece per il ritorno di Radja Nainggolan in Sardegna. Il centrocampista belga - già nel week end a Cagliari - sosterrà le visite mediche lunedì, prima della firma del contratto fino a giugno: le ultime due mensalità verranno pagate dall'Inter, mentre il resto sarà a carico del presidente dei sardi, Tommaso Giulini.

Venerdì 2 Agosto 2019, 21:10







