Sampdoria-Genoa: 1-1 La Diretta. Segna Jankto, pari di Scamacca

li derby di Genova chiude la domenica di campionato. Nella Samp non ce la fa dal 1' Candreva (comunque in panchina): titolare Jankto sulla destra. Ramirez dietro a Quagliarella in attacco. Maran cambia sistema e passa al 4321: Pandev e Zajc a supporto di Scamacca. Conferma per il classe 2001 Rovella a centrocampo.

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. All. Maran

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Novembre 2020, 21:25

