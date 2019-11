Sampdoria-Atalanta e Udinese-Spal dalle 15.00 La Diretta

Domenica 10 Novembre 2019, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

scendono in campo oggi alle 15 per la 12a giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta per le nazionali. I doriani hanno ripreso coraggio dopo la preziosissima vittoria di Ferrara ai danni della SPAL nel posticipo di lunedì scorso, e cercano continuità oggi nella comunque difficile sfida contro i bergamaschi, a loro volta desiderosi di riprendere il cammino verso la vetta della classifica dopo lo stop casalingo col Cagliari della scorsa giornata di campionato.si affrontano questo pomeriggio al Friuli in un match delicatissimo per entrambe le compagini. I padroni di casa devono infatti confermare i progressi messi in mostra la scorsa settimana nella vittoria di Marassi ai danni del Genoa, e con i 3 punti oggi avvicinerebbero la parte alta della graduatoria; situazione pesante invece per i ferraresi, precipitati in fondo alla classifica dopo la sconfitta casalinga con la Sampdoria nella scorsa giornata di campionato.