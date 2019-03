Mezzora horror, Di Francesco ha perso il derby lì

- Sconfitta netta, ovviamente. Ma figlia della prima mezzora dove Roma non è proprio esistita-



- Sbagliato questo 4-3-3 che ha consentito alla Lazio di fare la partita che sognava, ovvero superiorità numerica in mezzo al campo e veloci ripartenze sugli esterni. Soprattutto sulla loro sinistra, dove Cristante è stato surclassato per niente aiutato da Zaniolo e Florenzi.



- Il disagio tattico, per l'ennesimo approccio sbagliato che si traduce in una cattiva preparazione della partita da parte di Di Francesco, si è tramutato nel gol di Caicedo bravo, insieme a Correa, a sfruttare l'immobilismo ormai proverbiale di Fazio.



- Anche scegliere l'argentino è stato un azzardo. D'accordo: l'assenza di Manolas (risparmiato perché non c'era Immobile?) era già di per sé penalizzante ma proprio dalle parole della vigilia del tecnico si era capito che Marcano aveva lasciato un'impressione decente a Frosinone. Non parliamo chiaramente di Beckenbauer, ma di un giocatore appena decente che calcolando l'indecenza di Fazio è molto.



- La Roma avrebbe addirittura meritato l'1-1, sfiorato più volte ma fallito miseramente quando Pellegrini e Pastore si sono ostacolati a un passo dal gol e a porta sguarnita.



- Errore fatale, perché puntualmente è arrivato il raddoppio col rigore causato da Fazio (e chi sennò?) su Correa che aveva seminato sullo sprint l'argentino.



- La partita è finita praticamente qui. C'è stato il tempo di incassare un altro gol ridicolo (il tiro di Cataldi di mezzo interno non sembrava poter piegare le mani a nessuno, ma a Olsen le ha piegate...).



- Il 3-0 a mio avviso è un punteggio esagerato, che punisce più i demeriti della Roma e premia oltremodo una Lazio tosta, logica e determinata.



- La Roma fallisce l'occasione di agganciare l'Inter, scivolata al quarto posto, mentre la Lazio con una partita in meno torna nella bagarre Champions.



- Champions che aspetta martedì la Roma a Oporto: difendendo così non si starebbe al sicuro nemmeno dopo un 3-0, figurarsi con un 2 a 1. Ma affacciarsi ai quarti sarebbe una passeggiata nel cosmo per questa Roma troppo fragile per poter sognare traguardi importanti.



- Quasi dimenticavo: i cartellini pesanti a Dzeko e Kolarov non saranno facilmente ovviabili. Mentre la squalifica a Fazio direi che arriva a proposito.





© RIPRODUZIONE RISERVATA