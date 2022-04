Olanda, il ct Van Gaal: «Ho un tumore alla prostata»

Louis Van Gaal ha rivelato, nel corso di un programma dell'emittente televisiva RTL, di essere malato: «Da qualche tempo soffro di un tumore alla prostata. I giocatori non lo sanno. Ma credo che ciò non mi impedirà di guidare la nazionale ai Mondiali in Qatar». Il ct dell'Olanda è intervenuto nel programma televisivo raccontando la sua esperienza, dicendo anche di essersi già sottoposto a 25 sedute di chemioterapia, «anche mentre in ritiro con la squadra».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 12:46

