Neymar gioca a poker online mentre canta "tanti auguri" alla figlia. Il triste video della festa per i 6 mesi

di Redazione web

Una carezza alla figlia e una puntata al poker online. Della triste scena si è reso protagonista Neymar, il calciatore brasiliano già da tempo al centro di voci su una sua presunta ludopatia, che non ha rinunciato a giocare neanche durante i festeggiamenti insieme alla compagna Bruna Biancardi per i sei mesi di vita della piccola Mavie. Un video di questo momento è diventato virale sui social, suscitando non poche polemiche.

Il video

Mentre i presenti cantano una canzoncina per celebrare i sei mesi di Mavie, papà Neymar le tiene la mano e partecipa. Ma la sua testa non è davvero lì: basta un attimo, quello necessario a rendersi conto che è arrivato il proprio turno, per distogliere l'attenzione dal tenero momento in famiglia e abbandonarsi a una puntata al poker online.

En medio del festejo de cumpleaños de su hija de seis meses, Neymar jugando al poker online 🫤 pic.twitter.com/6aAH9N4Cac — Diario Olé (@DiarioOle) April 12, 2024

Il poker online

Neymar, noto per la sua passione per il poker, ha intensificato la sua attività nel gioco soprattutto dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di calcio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 14:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA