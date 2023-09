Napoli-Lazio, Sarri "saluta" i suoi ex tifosi: il dito medio diventa virale

Maurizio Sarri "saluta" i suoi ex tifosi. Napoli-Lazio è sicuramente una delle partite di cartello della terza giornata di Serie A. Una sfida tutt'altro che banale soprattutto per il tecnico toscano, alla luce del suo passato in terra partenopea, dove ha lasciato un segno importante.

Ma nelle ultime ore sui social è spuntato un video che lo immortala in un momento di nervosismo dopo non aver affatto gradito una frase urlata da un sostenitore del Napoli. Il dito medio mostrato, in risposta a chi gli urla «Forza Napoli», non è certo sfuggito ai tanti presenti e le immagini sono subito diventate virali.

Come si può vedere dalle immagini, Maurizio Sarri al seguito della squadra in vista dell'importante partita in programma domani al Maradona, il tecnico toscano si gira e con calma apparente mostra il dito medio. In primo piano l'ultimo arrivato dal mercato Guendouzi, e altri giocatori oltre al tecnico.

Un gesto offensivo da parte del mister della Lazio che ha considerato quelle parole un po' troppo provocatorie reagendo così in malo modo, prima di allontanarsi. Una scena tutt'altro che edificante per l'ex di Chelsea e Juventus che, tra l'altro, non ha mai nascosto in passato il suo feeling speciale con la piazza partenopea, che non gli ha mai perdonato però il passaggio ai rivali bianconeri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 22:56

