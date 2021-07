Mourinho, “Special Day” oggi a Trigoria con la grana quarantena

Lo Special Day è arrivato: intorno alle 14 Josè Mourinho sbarcherà con un volo privato a Ciampino e inizierà la sua avventura con la Roma. A scaldarlo (si fa per dire vista l'afa) ci saranno almeno 2000 tifosi ma non sarà facile farli incontrare con il portoghese, anche se la Roma proverà in tutti i modi a rendere possibile almeno un veloce saluto. Non è arrivato, infatti, il permesso dal Governo che gli avrebbe consentito di evitare la quarantena prevista per chi ha transitato nelle ultime due settimane nel Regno Unito. La Roma ha attivato tutte le misure di sicurezza per blindare il suo arrivo. Tre auto andranno in aeroporto e lo scorteranno fino a Trigoria dove resterà in isolamento 5 giorni e da dove potrebbe affacciarsi dal terrazzo che dà su piazzale Dino Viola.

Mourinho da qualche settimana era a Setubal ma, per motivi personali e di fiscalità, è dovuto volare un paio di volte a Londra. La conferenza di presentazione slitterà alla prossima settimana, il primo allenamento sarà il 7 e non più il 6 luglio. Mourinho ha il Green Pass, può fare un tampone al giorno e ha reali motivi di lavoro: con queste premesse la Roma aveva chiesto la possibilità di evitare la quarantena. Difficile che arrivi un ok in extremis. Durerà qualche ora in più quindi la lunga attesa della piazza. Era il 4 maggio, infatti quando l'annuncio choc della Roma scuoteva il mondo del calcio. Oggi il portoghese («Pronostico per Italia-Belgio? Dico azzurri o domani atterro e mi uccidono», ha scherzato ieri) si paleserà fisicamente e si metterà al lavoro a Trigoria su una squadra che ha bisogno ancora di tanti investimenti.



Tiago Pinto si trova a Milano per svegliare il mercato. In primis in uscita con le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia e di Bianda al Montpellier. Poi in entrata con Xhaka pronto a vestire la maglia giallorossa (oggi incontro coi dirigenti dell'Arsenal) e il nome di Icardi che continua ad aleggiare. Sempre con un occhio ai conti. L'indebitamento finanziario netto della Roma al 31 maggio, infatti, ammonta a 303,6 milioni di euro (+11,9 mln) come scritto sulla relazione finanziaria che il club giallorosso ha pubblicato su richiesta della Consob.

