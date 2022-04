Mino Raiola: il tributo da Moggi a Galliani, passando per Capello e Agnelli

Il calcio italiano rende omaggio a Mino Raiola. Discusso ma di successo, il procuratore di calciatori, morto oggi a 54 anni, è stato tra coloro che sono riusciti, negli ultimi 20 anni, a cambiare notevolmente i meccanismi del calciomercato. Anche per questo, dai club fino ai più importanti dirigenti, passando per allenatori e calciatori, in tanti hanno voluto rendergli un tributo.

Mino Raiola, Agnelli: «Non prendere in giro in Paradiso, tvb»

«Non prendere in giro in Paradiso, loro sanno la verità... tvb Mino». Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, sul proprio account Twitter, ricorda il procuratore Mino Raiola, scomparso oggi all'età di 54 anni.

don’t take the piss in paradise, they know the truth… tvb Mino — Andrea Agnelli (@andagn) April 30, 2022

Mino Raiola, Marotta: «Sono affranto»

«Sono affranto e dispiaciuto per la scomparsa di Mino Raiola». Lo dice all'ANSA l'ad dell'Inter, Beppe Marotta. «È stato un amico e un interlocutore nell'attività lavorativa - aggiunge - una persona di qualità ed elevata competenza. Abbiamo vissuto molti momenti positivi insieme, di collaborazione e intenso lavoro, con qualche contrasto ma sempre corretto, nel rispetto delle persone e delle professionalità. I ricordi sono tanti, uno su tutti la doppia operazione su Pogba, con il passaggio dal Manchester United alla Juventus e dalla Juventus al Manchester United. Un grande capolavoro in cui Raiola ha avuto un ruolo importante. Il mondo del calcio perde un grande professionista, spesso critico con il sistema ma la sua critica era molto costruttiva per un calcio sempre migliore».

Mino Raiola, Moggi: «Era un amico, io avevo capito chi era»

«Mino Raiola era un amico, è nato con me quando ero dg della Juve». Lo dice Luciano Moggi, ex direttore della generale della Juventus, a Tuttomercatoweb. «Quando tutti lo chiamavano pizzaiolo gli davo massima considerazione perché avevo capito chi era. Mi dispiace che tanti abbiano giocato sulla sua morte quando non era vera».

Mino Raiola, Galliani: «Caro amico e innovatore»

«Adriano Galliani è affettuosamente vicino alla famiglia e piange la scomparsa del caro amico Mino, grande manager calcistico, innovatore nel suo settore e sempre leale nelle trattative. Riposa in pace». Lo scrive il Monza sul suo profilo Twitter sulla scomparsa del procuratore Mino Raiola a 54 anni.

Adriano Galliani è affettuosamente vicino alla famiglia e piange la scomparsa del caro amico Mino, grande manager calcistico, innovatore nel suo settore e sempre leale nelle trattative. Riposa in pace. pic.twitter.com/HSC3vTv03C — AC Monza (@ACMonza) April 30, 2022

Mino Raiola, Capello: «Un grande procuratore»

«Per me Mino Raiola è legato a Ibrahimovic, la prima volta che l'ho conosciuto era il suo procuratore». È il ricordo di Fabio Capello del procuratore scomparso oggi dopo una lunga malattia. «Era una persona molto a posto per quel che mi riguarda -dice Capello all'Adnkronos-. Ha costruito una fortuna e nel senso buono, con grande capacità: ha dimostrato di saper fare quello che deve saper fare un procuratore».

Mino Raiola, l'Inter: «Un pensiero ai suoi cari»

«FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari va il pensiero del Club in questo momento di dolore». Così l'Inter in un post su Twitter omaggia Mino Raiola, il procuratore scomparso oggi a 54 anni.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Mino Raiola: a lui e a tutti i suoi cari va il pensiero del Club in questo momento di dolore. — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) April 30, 2022

Mino Raiola, De Laurentiis: «Io e il Napoli addolorati»

«La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia». È il cordoglio del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis su twitter per la scomparsa dell'agente italo-olandese.

La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 30, 2022

Mino Raiola, Lozano: «Il dolore è temporaneo, il ricordo eterno»

«Ho avuto la fortuna di conoscerti e di imparare da te. Uno dei miei grandi maestri nelle leghe di calcio. Oggi sei in un posto migliore perché sono convinto che la tua eredità trascende la vita, senza dubbio. Vivere con te è stata una delle cose migliori che mi sia mai capitata. Non potrò mai dimenticare i nostri discorsi e tutti i momenti insieme». Sono le parole con cui l'attaccante del Napoli, Hirving Lozano, ricorda in un lungo post su Instagram il suo agente Mino Raiola scomparso a 54 anni. «Il dolore è temporaneo, un giorno lo supererò e scomparirà, invece il tuo ricordo vivrà per sempre in me. Non smetterò mai di sentire la tua mancanza. Ti ringrazio di tutto. Onorerò la tua memoria in ogni passo che farò dentro e fuori dal campo. Riposa in pace Mino Raiola, dormi e sogna mentre arrivo, abbiamo ancora un secondo tempo da giocare», ha concluso il messicano.

