​Milan-Sassuolo: dalle 15 La Diretta Probabili formazioni

Domenica 15 Dicembre 2019, 12:35

Il Milan torna a giocare a San Siro dopo le trasferte di Parma e di Bologna e attende la visita di un'altra squadra emiliana, il Sassuolo. I rossoneri, reduci dalla doppia vittoria conseguita lungo la via Emilia, cercano il terzo successo di fila per certificare l'uscita dalla crisi, mentre i neroverdi, che domenica scorsa hanno sciupato un doppio vantaggio casalingo contro il Cagliari finendo per pareggiare, vogliono i 3 punti per tenersi a distanza dalla zona più calda della graduatoria.I rossoneri non hanno mai vinto 3 partite di fila nel campionato in corso: bisogna risalire al termine dello scorso torneo per trovare almeno 3 successi consecutivi di Suso e compagni, quando nello sprint finale per un posto in Champions poi non raggiunto il Milan aveva conquistato 4 gare di fila; sono solo 5 i punti raccolti fin qui dal Sassuolo lontano da casa, a fronte del bottino doppio raccolto tra le mura amiche.LE PROBABILI FORMAZIONIG. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. A DISP.: Ant. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Castillejo, Leao, Paquetà, Rebic. ALL.: Pioli.Pegolo; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A DISP.: Turati, Russo, Marlon, Muldur, Peluso, Tripaldelli, Rogerio, Duncan, Obiang, Mazzitelli, Bourabia, Traorè. ALL.: De Zerbi.