​Milan-Sampdoria, i voti: Gigio salva i rossoneri, Gabbiadini sbaglia tanto. Ibra non incide

PAGELLE MILAN



G. DONNARUMMA 7.5

Salva il Milan da un’altra sconfitta parando a inizio ripresa il tiro di Gabbiadini, per poi ripetersi su Linetty.



CALABRIA 5

Preferito a Conti, non si fa valere.



MUSACCHIO 5.5

Gabbiadini va via in un paio di occasioni.



ROMAGNOLI 6

Cerca di coprire le falle della difesa rossonera.



THEO HERNANDEZ 6

La solita spinta in fascia ed è provvidenziale nel dare fastidio a Gabbiadini.



KRUNIC 5

Sbaglia davvero molto, da rivedere.



BENNACER 6.5

Il migliore dei tre in mezzo. Prova a far girare il pallone.



BONAVENTURA 5

Questa volta fallisce anche lui.



SUSO 4.5

Continua il suo momento buio al Milan.



PIATEK 5

Il polacco adesso sente la pressione dell’arrivo di Zlatan.



CALHANOGLU 6

Cerca di dare la scossa, ma senza successo.



IBRAHIMOVIC 6

Torna in serie A dopo 2.794 giorni e fa già qualcosa in più di Piatek.



RAFAEL LEAO 5.5

Accanto a Ibrahimovic può fare bene, ma pesa il suo errore davanti ad Audero su assist di Musacchio.



PIOLI 5.5

Non riesce a rifarsi dalla pesante sconfitta rimediata prima di Natale contro l’Atalanta.





PAGELLE SAMPDORIA



AUDERO 6

Nelle poche conclusioni del Milan, si fa trovare pronto.



BERESZYNSKI 6

Non ha problemi nel controllare la sua posizione.



CHABOT 7

Provvidenziale nel primo tempo su Suso.



COLLEY 6.5

Non si fa superare da nessuno, nemmeno da Zlatan.



MURRU 6

Suso non è in ottime condizioni e lui sbaglia poco.



THORSBY 6.5

In mezzo al campo è un motorino.



VIEIRA 6.5

Molte giocate intelligenti e si fa vedere nell’area rossonera.



LINETTY 6.5

Ha una bella occasione, ma trova Donnarumma sulla sua strada.



RAMIREZ 6

Giusto in tempo per duellare con la difesa del Milan, poi esce al 30’ del primo tempo per infortunio per fare posto a Depaoli, che si arrende già dopo 12’.



GABBIADINI 5

Sbaglia due gol, uno clamoroso.



QUAGLIARELLA 5.5

Si sbatte, ma non riesce a impensierire il Milan.



JANKTO 6

In mezzo al campo corre molto. Segna, ma Gabbiadini era in fuorigioco.



RANIERI 6

La sua Sampdoria avrebbe meritato qualcosina di più. Lunedì 6 Gennaio 2020, 17:00







© RIPRODUZIONE RISERVATA