Milan, Calabria nuovo capitano: «Saremo più carichi di quest'anno»

Fascia da capitano al braccio. Tocca a Davide Calabria prendere per mano il Milan. Guidarlo in campo e con le parole. Le prime arrivano con un post su Instagram che hanno decretato chiusa la sua stagione calcistica 2021-22 dopo aver indossato anche la maglia azzurra. «Si conclude qui una stagione intensa, sudata e ricca d'emozioni. Coronata dalla vittoria del nostro 19esimo scudetto. Godiamoci un po' di vacanze per ripartire al meglio il prossimo anno, sia in rossonero che in azzurro».

Il nuovo capitano del Diavolo andrà in vacanza prima di tornare ad allenarsi a Milanello il prossimo 4 luglio. In quella data Stefano Pioli spera di poter contare anche su qualche nuovo acquisto: da Renato Sanches a Sven Botman. Se il Lille ha accettato i 15 milioni di euro più bonus per il centrocampista portoghese rimane invece ferma sulla cifra fissata per il centrale olandese. Quaranta milioni di euro che solo il Newcastle sembra intenzionato a mettere sul piatto pur di aver il giocatore. Secondo l'Equipe anche il Psg potrebbe decidere di puntare su Botman. Ma solo se dovesse saltare l'affare Skriniar con l'Inter. Dopo Romagnoli in uscita anche Gabbia (Sampdoria?) e Caldara che ha molte richieste in A.

