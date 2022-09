Manolas, che coraggio alla presentazione negli Emirati: il leone ruggisce, l'ex romanista scappa VIDEO

di Redazione web

Il ruggito di un leone in libertà a pochi metri di distanza farebbe paura a chiunque. Per resistere alla tentazione di fuggire, servirebbe (è proprio il caso di dirlo) un coraggio da leoni. E purtroppo non è andata così per Kostas Manolas, l'ex difensore di Roma e Napoli che oggi gioca nello Sharjah, squadra degli Emirati Arabi. In un video che sta già facendo il giro del web si vede il calciatore che stava girando il video della presentazione della nuova squadra, spaventato quando il leone ruggisce.

Video spassoso

Il video, di pochi secondi, poi si interrompe per cui non sappiamo se l’ex difensore della Roma sia fuggito a gambe levate per paura dell'aggressività del leone, divenuto il protagonista di una scena sicuramente virale. Il club degli Emirati Arabi ha voluto creare un video in cui far posare il difensore greco vicino al leone, ma Manolas è sembrato preoccupato sin dai primi istanti. E quando il felino ha ruggito possiamo solo immaginare il volto del calciatore. Il video in poche eroe è diventato virale sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 13:44

