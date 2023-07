Paura prima di Real-Milan, il commentatore tv è colpito da un malore e crolla sul campo

Momenti di paura in campo a Pasadena prima della partita del Milan contro il Real Madrid. Un commentatore in diretta tv è stato colto da un malore ed è crollato sul campo. Si tratta del 54enne Shaka Hislop, ex portiere della squadra inglese del West Ham, ora analista sportivo per la rete ESPN.

L'ex portiere si è ripreso: è cosciente e parla

Hislop stava rispondendo alle domande del co-conduttore Dan Thomas quando si è sentito male ed è crollato a terra. La preoccupazione è stata subito enorme. Dopo un'interruzione pubblicitaria, Thomas ha riassicurato i telespettatori spiegando che Hislop si era ripreso. L'ex portiere è cosciente e parla.

