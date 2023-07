Barcellona-Juventus, annullata l'amichevole: spagnoli fermati da una epidemia di gastroenterite

di Alberto Mauro

Falsa partenza negli States per la tournée della Juventus. La partita d’esordio contro il Barcellona - prevista nella notte - è stata annullata. La prima amichevole del Soccer Champions Tour con calcio d’inizio alle 4.30 italiane, è stata cancellata a causa di un attacco di gastroenterite acuta, che ha colpito buona parte dei giocatori blaugrana. «Il Barcellona comunica che la partita contro la Juventus, in programma oggi 22 luglio alle ore 19:30 al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata - si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dalla società spagnola -. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale». Ai bianconeri rimangono altre due partite in programma, in questa tournée americana. Venerdì 28 luglio, alle 4.30 italiane, sfida tutta italiana contro il Milan di Pioli, mentre giovedì 3 agosto all’1.30 italiane si chiude con la grande classica internazionale: Juventus - Real Madrid.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 19:39

