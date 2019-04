Lionel Scaloni, il ct dell'Argentina investito in bici da un'auto: ecco come sta

Fiorentina, si è dimesso Pioli: in arrivo Montella?​

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp — Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 aprile 2019

Tanta paura per. L'ex calciatore argentino, oradella nazionale 'Albiceleste', è stato investito in bici da un'auto che stava transitando in retromarcia , destando molta preoccupazione tra i tifosi. Eccol'ex terzino, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Atalanta., 41 anni tra poco più di un mese, è stato investito questa mattina, intorno alle 10, mentre faceva un giro in bici nei pressi di, alle isole Baleari. Dopo l'impatto, l'attuale ct dell'Argentina era rimasto a terra,e con un sospetto trauma cranico, ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale con un'Ad allertare i soccorsi era stato proprio il conducente dell'auto che ha investito: il selezionatore argentino, che ha riportato varie contusioni, è stato immediatamente ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. La Federcalcio argentina, la Afa, ha infatti annunciato nel pomeriggio cheera stato dimesso dopo poche ore. Lo stesso ct, sui social, ha voluto rassicurare i tifosi: «Grazie mille a tutti per i messaggi ricevuti. Solo un paio di punti e di ritorno a casa!». Il selfie postato, comunque, fa impressione: sul volto ci sono tutti i segni dell'impatto ricevuto., classe 1978, in Italia ha giocato con lae l', anche per via delle sue chiare origini italiane (alcuni avi erano marchigiani). In Spagna, comunque, si è concentrato il grosso della sua ottima carriera, con le stagioni migliori vissute in Galizia, nelle fila delche in quegli anni era una vera e propria corazzata, in campionato come nelle coppe europee (chiedete al grande Milan di Carlo Ancelotti).