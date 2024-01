Lecce-Juventus 0-3, pagelle: Vlahovic da sogno, Bremer svetta. Allegri primo in classifica

di Timothy Ormezzano

La Juventus balza in testa alla classifica battendo il Lecce per 3-0 al Via del Mare, doppietta di Vlahovic e partita chiusa da Bremer all'85': un Lecce combattivo non riesce ad arginare i bianconeri. La squadra di Allegri è prima in classifica, aspettando l'Inter impegnata nella finale di Supercoppa contro il Napoli

PAGELLE JUVE

SZCZESNY 6,5 Due brividi all'inizio, sui tiri fuori misura di Krstovic. E due parate su Dorgu.

GATTI 6 Fa il suo, senza esagerare. E sostiene la manovra offensiva.

BREMER 7 Avvio meno dominante del solito. Rischia il fallo da rigore su Almqvist, che lo aveva sverniciato. Poi però svetta per incornare il 3-0.

DANILO 6 Non impeccabile nella marcatura dello scatenato Almqvist. Poi trova tempi e misure.

CAMBIASO 7 Dove lo metti, sta: in corsia oppure al centro. Produce gioco, smista palloni, crea pericoli. Suo l'assist per Vlahovic (36' st Alex Sandro sv).

MCKENNIE 7 Sfiora il gol con due zuccate, ma prima c'è il salvataggio di Krstovic e poi lo scippo di Vlahovic.

LOCATELLI 6 Regia un po' compassata, sotto ritmo.

MIRETTI 5 Sbaglia spesso l'ultimo passaggio. E perde davvero tanti palloni (ben 13 nel primo tempo) e spreca un contropiede a campo aperto (12' st Weah 6: Entra e si dà subito da fare stantuffando sull'out destro).

KOSTIC 6 Fatica un po' nei duelli con Gendrey, poi però cresce con il passare dei minuti. E innesca l'azione del raddoppio bianconero (29' st Iling-Junior 6,5: Con un piazzato mostra la via del gol a Bremer).

VLAHOVIC 7,5 Ancora lui, sempre lui. Prosegue il magic moment: altra doppietta. E sono sei gol nelle ultime cinque partite. Dribbla un'ammonizione per una tacchettata a Pongracic.

YILDIZ 6 Quinta consecutiva da titolare in campionato. Poche palle giocabili, tante corse a vuoto. Si accende con un tiro respinto da Falcone un istante prima del gol di Vlahovic (29' st Milik 6: Partecipa alla festa).

ALL. ALLEGRI 7 Sfrutta la corsia di sorpasso offerta dall'Inter per prendersi la vetta e la 300° vittoria in Serie A. La sua Juve, solida e cinica, ritrova il primato dopo tre anni e mezzo.

