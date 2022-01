Lazio-Udinese, diretta alle 17.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

La Lazio fa il suo esordio stagionale in Coppa Italia e lo fa ospitando alle 17:30 allo Stadio Olimpico di Roma l'Udinese. Maurizio Sarri, come chiaramente ammesso, tiene molto alla competizione e chiederà ai suoi di non commettere passi falsi. Sulla strada dei biancocelesti i friulani di Cioffi, che si sono conquistati questa sfida superando nel turno precedente con un rotondo 4-0 il Crotone. Chi vince affronterà ai quarti di finale del 9 febbraio il Milan. Lazio con Reina tra i pali, Lazzari titolare e Immobile al centro dell'attacco; bianconeri invece a caccia dell'impresa con Pussetto e Success. Beto dovrebbe invece partire dalla panchina.

Segui la diretta di Lazio-Udinese

Lazio-Udinese, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. All.: Cioffi.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia tra Lazio e Udinese, in programma alle 17:30 allo stadio Olimpico, sarà visibile su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.

