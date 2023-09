Diretta Lazio-Torino dalle 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

di Giuseppe Mustica

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. Ammessa solamente la vittoria contro una formazione, quella di Juric, che vive comunque un buon momento di forma, sia mentale che fisico. Insomma, sarà tutt'altro che semplice per i biancocelesti. La squadra in ritiro ha avuto la visita del presidente Lotito che ha cenato con Immobile e soci. Il momento è delicato e l'intervento del patron è arrivato immediato. Bisogna ritrovare solidità difensiva, e ritrovare quel veleno che ha acceso la Lazio in diverse occasioni l'anno scorso. Quel veleno che non si vede al momento e che nemmeno il pareggio contro l'Atletico in Champions League ha fatto riemergere.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All: Juric.

Lazio-Torino, dove vedera in tv e in streaming

Lazio-Torino è in programma oggi alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. La partita potrà essere seguita attraverso Dazn, che ha i diritti di tutta la Serie A maschile. Il match di stasera inoltre sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport.

