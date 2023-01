Diretta Lazio-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il big match tra Lazio e Milan chiude il diciannovesimo turno di Serie A. I biancocelesti sono tornati alla vittoria dopo un pareggio e due sconfitte, superando il Sassuolo per 0-2 in trasferta. Per cercare il secondo successo consecutivo, Sarri - che ha dichiarato di non credere alla crisi rossonera - ritrova Lazzari, di nuovo disponibile dopo la squalifica, ma dovrà fare ancora a meno Immobile: toccherà a Felipe Anderson agire come falso nove. Assente anche Gila. Il rendimento del Milan è sotto le aspettative: oltre all'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Torino e alla sconfitta nella finale di Supercoppa contro l'Inter, i rossoneri hanno perso terreno in Serie A, pareggiando due volte 2-2 contro Roma e Lecce. Pioli fa memoria di quanto accaduto l'anno scorso: "Dobbiamo ricordarci come siamo riusciti a vincere. Abbiamo avuto grandissime difficoltà ma resistendo abbiamo portato a casa la partita". Il tecnico campione d'Italia ritrova Rebic e Krunic ma perde Theo Hernandez per problemi muscolari. Al suo posto Dest. Assenti i soliti Maignan, Florenzi, Ibrahimovic e Ballo-Touré. Curiosità: solo l'Inter ha segnato più di Lazio e Milan nei primi trenta minuti di gioco in questo campionato (13 gol contro 12) e i biancocelesti sono inoltre l'unica formazione ad aver tenuto la porta inviolata nella mezz'ora di gioco iniziale.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Dove vedere Lazio-Milan

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

