Lazio in finale di Coppa, Milan ko. Inzaghi: «Traguardo meritato e bellissimo»

La finale di Coppa Italia per Simone Inzaghi «è un bellissimo traguardo» e «un obiettivo meritato». Lo sottolinea, ai microfoni della Rai, l'allenatore della Lazio: «Abbiamo ampiamente meritato la qualificazione. Il migliore in campo è stato Reina, Strakosha non ha fatto una parata. Noi abbiamo avuto tante occasioni, siamo stati bravissimi e sempre compatti. È la terza finale che facciamo e potremo giocarcela davanti al nostro pubblico». Inzaghi spera di recuperare alla svelta anche Milinkovic Savic, uscito per una doppia distorsione alla caviglia e al ginocchio: «Non sembra una cosa lunga. Ma ho la fortuna di avere un giocatore come Parolo, il primo a tirare sempre il gruppo»

Correa stende il Milan e trascina la Lazio in finale

«La squadra ha lottato insieme e il gol sapevamo sarebbe arrivato, siamo stati compatti e abbiamo fatto una grande partita. Ora lasciamo da parte la Coppa Italia e poi ci giocheremo la finale». Sono le parole del capitano della Lazio Senad Lulic, alla Rai, al termine della partita vinta sul Milan a San Siro in Coppa Italia. «Una Lazio diversa dal Chievo? Questa è la Lazio e se giochiamo così possiamo lottare con tutti. La squadra ha fatto un gran lavoro, complimenti a tutti, applausi meritati per tutti noi per come abbiamo preparato questa partita»., ha aggiunto l'estrno biancoceleste.