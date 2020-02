Adekanye segna e la Nord intona: «Che ce frega de Giroud, noi c’avemo Bobby gol»

«Che ce frega de Giroud, noi c’avemo Bobby gol». Il coro che si leva dalla Curva Nord all’inizio del secondo tempo di Lazio-Spal è il preludio al gol Adekanye. Il classe 2000, entrato al posto di Caicedo, firma il 5-0 e si prende gli applausi dell’Olimpico. Poco utilizzato in campionato e in Europa League, l’olandese cerca di mettersi in mostra nello spezzone finale di gara contro i ferrarsi. Ci prova di sinistro, trovando i guanti di Berisha. Ci riprova di destro, non lasciando scampo al portiere albanese. Il suo piatto vincente da pochi passi su assist di Lazzari vale la manita sulla squadra di Semplici. L’ex Liverpool esulta, correndo ad abbracciare il team manager, Stefan Derkum, prima di ricevere l’abbraccio dell’intera panchina. Insomma, Bobby sfrutta al meglio l’opportunità concessa da mister Inzaghi, sperando di trovare spazio anche in futuro. Una missione difficile con Immobile e Caicedo, entrambi autori di una doppietta, e il rientro di Correa nei prossimi giorni, dopo l’infortunio al polpaccio. In ogni caso l'allenatore biancoceleste può sorridere: con un attacco così si può sognare lo scudetto. Domenica 2 Febbraio 2020, 16:54







