La serie B torna su Sky: assegnati i diritti per il triennio 2021/2024

Il campionato Cadetto torna su Sky. L'emittente satellitare, infatti, aderendo all'offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla Lega Serie B, ha acquisito i diritti di trasmissione di tutte le partite per il triennio 2021/2024. Ben 380 match stagionali, oltre a play off e play out, approfondimenti, rubriche e studi dedicati: il tutto, ovviamente, sfruttando il top della tecnologia. E non finisce qui. Gli appassionati, inoltre, potranno usufruire di aggiornamenti quotidiani su Sky Sport 24, gli speciali e le news: sia sul sito ufficiale, sia sui profili social. Insomma, quello della Lega Serie BKT, sarà un racconto di altissimo livello che vedrà protagoniste tutte le 20 squadre, da Nord a Sud, con le loro grandi tifoserie e alcune delle piazze più prestigiose del panorama calcistico nostrano.

