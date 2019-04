Juventus, i protagonisti dello scudetto: da Allegri a Chiellini e Cristiano Ronaldo, ecco chi ha brillato

Sono tre i massimi protagonisti dello “scudOtto” bianconero: Allegri, Chiellini e Cristiano Ronaldo. Il mister, nonostante le solite critiche ingenerose piovute da molti sostenitori juventini (fuoco amico), è diventato il primo tecnico a vincere cinque scudetti consecutivi in Serie A, uno in più di Carcano, l’allenatore del quinquennio d’oro della Juve. Ad Agnelli e Paratici il compito di provare a trattenere il Conte Max, visto che si fatica a immaginare un timoniere più abile di lui. In copertina c’è pure il quasi 35enne Chiellini, alle prese con la migliore stagione della sua carriera extralarge (ma anche con un fastidio muscolare che potrebbe cancellarlo da Juve-Ajax). Il capitano, entrato nella top five dei bianconeri più presenti di sempre (503 gettoni), migliora invecchiando come il buon vino. Ma è anche lo scudetto di CR7, quello che avrebbe dovuto faticare contro le arcigne difese italiane.



Dopo le prime tre giornate a secco, ha infilato 19 gol e 10 assist, diventando uno dei leader massimi dei bianconeri. Sul podio andrebbe anche Szczesny, fenomenale nel raccogliere l’eredità di Buffon. In controluce invece Dybala, che in campionato, anche per colpa del nuovo ruolo da tuttocampista, ha fatto centro solo 5 volte. Un gol in meno di Kean, il nuovo che avanza: 6 reti nelle ultime 6 giornate, una ogni 50 minuti. Cose da matti. Cose da Juve.





